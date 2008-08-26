Ющенко хоче, щоб Верховна Рада послухала його хоч півгодини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО хоче виступити на сесії Верховної Ради із позачерговим зверненням 2 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА.

Зокрема, вона розповіла, що за дорученням глави держави сьогодні глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА направив листа на адресу голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо виступу Президента у парламенті 2 вересня – у день відкриття чергової сесії парламенту.

В.БАЛОГА просить передбачити у порядку денному пленарного засідання ВР виступ глави держави із позачерговим зверненням до 30 хвилин.