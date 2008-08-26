Михайла Сироту поховають на Байковому кладовищі

Похорон народного депутата України Михайла Сироти відбудеться у середу, 27 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України із посиланням на Комісію з поховання народного депутата, прощання з тілом М.Сироти відбуватиметься з 11.00 до 12.30 у клубі Кабінету міністрів України (вул. Інститутська, 7), панахида по покійному відбудеться у Києво-Печерській Лаврі з 13.00 до 14.00.

Траурний мітинг і поховання М.Сироти відбудеться о 14.30 на Байковому кладовищі Києва.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України М.Сирота (фракція Блоку Литвина) загинув увечері 25 серпня під час ДТП у Київській області.

26 серпня Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав Розпорядження про організацію похорону М.Сироти. Відповідно до розпорядження, Комісію для організації похорону очолює народний депутат Володимир ЛИТВИН. Витрати, пов’язані з ритуальними послугами, здійснюватимуться згідно з Порядком організації поховання народного депутата України.