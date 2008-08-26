Відносини Ющенка і Тимошенко перейшли “у відкриту ворожу фазу”?

Відносини між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО сьогодні перейшли “у відкриту ворожу фазу”.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) сьогодні під час спілкування в чаті з відвідувачами інтернет-порталу “Главред”.

Зокрема, відповідаючи на запитання стосовно звинувачень з боку Секретаріату Президента у зраді національних інтересів Ю.ТИМОШЕНКО, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що “це є свідченням того, що відносини Президента і прем’єра з конфліктної вже перейшли у відкриту ворожу фазу”.

“Відносини між ЮЩЕНКОМ та ТИМОШЕНКО ще не настільки ворожі, як у СААКАШВІЛІ і КОКОЙТИ або БАГАБША, але вони впевнено рухаються в цьому напрямку”, - сказав народний депутат.

Водночас він зазначив, що суспільство втомилося від взаємних звинувачень можновладців. “Це абсолютно безвідповідальна політика лідерів держави, навіть не політика, це політиканство”, – заявив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство отримало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабінету міністрів України на шкоду національним інтересам держави.

За словами керівника СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, матеріали, які отримала Служба безпеки від Секретаріату Президента щодо діяльності Кабінету міністрів, містять сім досить серйозних позицій у сфері національної безпеки.