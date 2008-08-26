У Тимошенко відреагували на визнання Росією Південної Осетії і Абхазії

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявляє про принциповість позиції України щодо суверенітету та територіальної цілісності Грузії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єра з посиланням на слова Г.НЕМИРІ.

“Україна підтримувала і підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Ця позиція залишається принциповою та незмінною”, - заявив Г.НЕМИРЯ, коментуючи звернення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до громадян Росії, в якому він закликав інші держави визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії та Абхазії незалежними державами.

Сьогодні, 26 серпня, Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Після такого рішення Д.МЕДВЕДЄВА Грузія звинуватила Росію в насильницькому захопленні Південної Осетії та Абхазії.

За даними агентства Рейтер, заступник міністра закордонних справ Грузії Гіга БОКЕРІЯ заявив: "Це неприкрита анексія даних територій, котрі є частиною Грузії". Він також додав, що Тбілісі пізніше виступить із спеціальною заявою на цю тему.

Раніше країни «Великої сімки» закликали Росію не визнавати незалежність цих самопроголошених республік.