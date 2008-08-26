Велика Британія у різкій формі не погодилася з рішенням Росії визнати незалежність двох регіонів, що відкололися від Грузії, - Південної Осетії і Абхазії, передає агентство Рейтер.

"Ми категорично відкидаємо це, і підтверджуємо територіальну цілісність і суверенітет Грузії", - сказала представниця британського зовнішньополітичного відомства.

"Це суперечить зобов`язанням, під якими Росія неодноразово підписувалася в резолюціях Ради безпеки. Це жодним чином не покращує перспективи миру на Кавказі", - сказала вона.