Тарас Чорновіл пішов проти Віктора Януковича

Учора Україна відмовилася підтримати Росію і визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії. Міністерство закордонних справ назвало цей вчинок російських властей "авантюрним рішенням". На боці Москви виступила опозиційна Партія регіонів, чий лідер Віктор Януковий закликав наслідувати приклад Росії.

Проте не всі в Партії регіонів дотримуються позиції лідера фракції. "Я вважаю, що ми, як і у випадку з Косово, повинні строго дотримуватися механізму проголошення незалежності держав, визначеного міжнародним правом. В даному випадку цей механізм був абсолютно проігнорований, тому жодним чином не можна визнавати ні Південну Осетію, ні Абхазію", - заявив перший заступник глави парламентського комітету закордонних справ Тарас Чорновіл, який також упевнений в тому, що визнанням незалежності Південної Осетії і Абхазії "ми відкриємо для себе проблему Криму і Придністров`я". "У цьому випадку із замороженого конфлікту на нашому кордоні може з`явитися гаряча бойова точка", - підкреслив Тарас Чорновіл.

Коммерсант-Украина