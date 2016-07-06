Луценко про проект закону щодо спецконфіскації: відповідає "букві і духу українського законодавства"

Про це з посиланням на Луценка на своїй сторінці у Facebook написала його прес-секретар Лариса Сарган.

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"Прописаний варіант законопроекту відповідає букві і духу українського законодавства. У юридичного управління Генпрокуратури до цього закону запитань немає. Він збалансований. Зауваження, які висловлювали ряд європейських експертів, зводяться, власне, як мені здається, до перехідних положень, і це питання більш політизоване, тому що залишається на розгляді в парламенті", - сказав Луценко після засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

За його словами, "стосовно самих механізмів процедур суб`єктів-об`єктів у нашого управління зауважень немає. Більшість європейських країн мають такі чи подібні механізмі, які прописані в даному законопроекті".

Луценко також зазначив, що оскільки питання спецконфіскації не врегульоване чинним законодавством, то цим користуються люди, які уникнули відповідальності і "спокійно спостерігають, як часто незаконний бізнес приносить їм прибутки".

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"Гроші, вкрадені в державі, так і не повернуті, тільки тому, що спецконфіскація не визначена законом, тому законодавці пробують закрити цю правову прогалину, якою користуються злочинці", - наголосив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада за наполяганням фракції «Народний фронт» ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов`язань України, дорогоцінних металів та/або каміння, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду (№4057).

У «Народному фронті» наполягають на ухваленні такого закону, аргументуючи це тим, що він дозволить повернути до державного бюджету арештовані на рахунках в «Ощадбанку» 15 млрд дол., що належали представникам режиму екс-президента Віктора Януковича, та спрямувати їх на забезпечення державного оборонного замовлення.

15 червня Комітет ВР з нацбезпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроект № 4811. Законопроект № 4811 був розроблений групою народних депутатів на заміну законопроекту №4057 про спецконфіскацію.

16 червня Верховна Рада відмовилась включити до порядку денного своєї роботи законопроект №4811.

Сьогодні, 6 липня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони схвалив законопроект №4890 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей стягнення в дохід держави необгрунтованих активів та активів, власник яких не встановлений», зареєстрований 5 липня.

Як заявив на засіданні комітету його голова Сергій Пашинський, новий закон про спецконфіскацію передбачає, що відповідне клопотання до суду може подавати лише генеральний прокурор, а сама процедура виписана з урахуванням міжнародного права.