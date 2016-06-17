Закон про спецконфіскацію має бути ухвалений - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі "5 каналу".

"Цей закон має дозволити нам ці кошти Януковича, які зараз є арештовані і лежать на рахунках, повернути в бюджет Української держави, на оборонну сферу для української армії", - сказав спікер.

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Він зауважив, що щодо законопроекту є багато політичних дискусій, де "одні говорять, що запровадження такого механізму може стосуватися не лише коштів Януковича, але і розширити перелік осіб. Тому в законі спільно з представниками Генпрокуратури, як буде безпосереднім виконавцем, спільно з експертами, в тому числі, європейськими, намагалися знайти компромісний варіант", - зазначив Парубій.

Він додав, що такий компромісний варіант напередодні на "черговій нічній нараді" у президента начебто був узгоджений. "Можливо, тому, що було мало часу, можливо, тому, що не всі встигли ознайомитися з усіма деталями, на жаль, сьогодні не знайшлося політичної волі в парламенті, щоб проголосувати цей закон, внести його навіть у порядок денний", - сказав голова ВР.

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Парубій висловив упевненість, що цей закон має бути ухвалений. "Дискусії будуть продовжені, компроміси будуть шукатися. І український парламент має це ухвалити. Тому що українським солдатам, воїнам потрібні нові танки, нові БТРи, нове озброєння", - зазначив він і додав, що армія має якнайшвидше виходити на стандарти НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада відмовилась включити до порядку денного своєї роботи законопроект щодо повернення коштів, здобутих злочинним шляхом за часів правління екс-президента Віктора Януковича.

Лише 169 (за необхідних мінімум 226 — УНІАН) із 317 народних депутатів підтримали включення до порядку денного проекту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення дієвих механізмів, спрямованих на виявлення майна, набутого злочинним чи іншим неправомірним шляхом, запобігання його використанню всупереч інтересам суспільства і держави” (№4811).

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Не голосували в повному складі фракції “Опозиційний блок”, “Батьківщина” групи “Відродження” та “Воля народу”. Із фракції “Самопоміч” «за» проголосували лише двоє народних депутатів.

15 червня Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроект №4811, що дозволить повернути до державного бюджету арештовані кошти режиму Януковича та спрямувати їх на забезпечення державного оборонного замовлення.

Законопроект № 4811 був розроблений групою народних депутатів на заміну законопроекту №4057 про спецконфіскацію.

Голова комітету Сергій Пашинський зазначив, що законопроект №4811 про цивільну спецконфіскацію "надасть Генеральній прокуратурі України усі необхідні механізми, аби вилучити ці кошти з офшорів та направити їх до бюджету".