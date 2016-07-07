Санкції США щодо Криму залишаться незмінними, поки він вважається окупованим - посол

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Впевнено скажу, що американські санкції не будуть скасовані. Санкції щодо Криму залишаться незмінними, поки Крим числиться незаконно окупованою територією — тут позиція США стабільна і жорстка. Що стосується санкцій, вжитих у відповідь на територіальну агресію на Донбасі, то вони як і раніше прив'язані до повного виконання статей Мінських угод", - сказав Пайетт.

Він зазначив, що не згоден з твердженням, що "санкції не зупинили Росію".

"Вже сьогодні Росія змушена платити за війну падінням своєї економіки. Крим не став жити краще, а на окупованих територіях Донбасу справжнє лихо, яке також зі свого бюджету оплачує Росія так званої гуманітарною допомогою. Ми не знаємо цифр, але це мільйони доларів. Росія багато втрачає від санкцій, і час не на боці Кремля", - підкреслив дипломат.

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Пайетт вважає, що найважливіший аргумент, який може вплинути на країни Європи і мотивувати продовження санкцій проти РФ, - це "постійно нагадувати, до чого прив'язані санкції".

"Вони прив'язані не стільки до дій Києва, скільки до агресивних дій Кремля. А отже, важливо не те, що зробила Україна, а те, чого досі не виконує Росія і через що ці санкції спочатку було накладено", - сказав він.

За словами посла, США чітко дали зрозуміти, що санкції будуть продовжені і що вони готові обговорювати і додаткові санкції, якщо військове протистояння на Донбасі буде посилюватися.