Київрада закликає Порошенка та ВР не допустити виборів на окупованому Донбасі та визнати наявність війни

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення направити керівництву держави відповідне звернення проголосували 77 з 96 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Проект рішення був розроблений та поданий для розгляду фракцією "Самопоміч" як невідкладний.

"Сьогодні особливо гостро стоїть загроза проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також внесення змін до Конституції України з наданням особливого статусу для окремих регіонів Донецької та Луганської областей... Ми хочемо заявити, що на території, яка перебуває наразі під окупацією, не може бути проведено жодних виборів. Вибори на Донбасі - це визнання перед всім світом, що в Україні має місце внутрішній конфлікт, а не агресія зі сторони Російської Федерації, а це може призвести до зняття санкцій по відношенню до РФ", - наголошують депутати в тексті звернення.

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В документі також йдеться, що Київрада категорично проти надання будь-яким регіонам України спеціального статусу, оскільки вона є унітарною державою.

"Тому закликаємо за жодних обставин не проводити вибори на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, допоки Україна не відновить повний контроль над цими територіями і кордоном. Друге: за жодних обставин не надавати окремий статус окремим регіонам Донецької і Луганської областей, оскільки це є вимога Російської Федерації, яка хоче узаконити свою присутність і замість того, щоб нести відповідальність за окупацію, зробити окупантів представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування", - йдеться в зверненні.

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Також Київрада просить президента та Верховну Раду ініціювати та прийняти закон, яким події на сході України, що розпочалися в 2014 році, визнавалися б війною. Крім того, вона закликала визнати окупованою Росією територію не тільки Крим, а й частини Донецької та Луганської областей.

Депутати Київради також ініціюють припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями та визначення політики держави щодо них.