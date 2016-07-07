Київрада закликає Порошенка та ВР не допустити виборів на окупованому Донбасі та визнати наявність війни
Київська міська рада просить президента Петра Порошенка та Верховну Раду не допустити проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, доки не буде відновлено контроль над цими землями.
Як передає кореспондент УНІАН, за рішення направити керівництву держави відповідне звернення проголосували 77 з 96 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.
Проект рішення був розроблений та поданий для розгляду фракцією "Самопоміч" як невідкладний.
"Сьогодні особливо гостро стоїть загроза проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також внесення змін до Конституції України з наданням особливого статусу для окремих регіонів Донецької та Луганської областей... Ми хочемо заявити, що на території, яка перебуває наразі під окупацією, не може бути проведено жодних виборів. Вибори на Донбасі - це визнання перед всім світом, що в Україні має місце внутрішній конфлікт, а не агресія зі сторони Російської Федерації, а це може призвести до зняття санкцій по відношенню до РФ", - наголошують депутати в тексті звернення.
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В документі також йдеться, що Київрада категорично проти надання будь-яким регіонам України спеціального статусу, оскільки вона є унітарною державою.
"Тому закликаємо за жодних обставин не проводити вибори на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, допоки Україна не відновить повний контроль над цими територіями і кордоном. Друге: за жодних обставин не надавати окремий статус окремим регіонам Донецької і Луганської областей, оскільки це є вимога Російської Федерації, яка хоче узаконити свою присутність і замість того, щоб нести відповідальність за окупацію, зробити окупантів представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування", - йдеться в зверненні.
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Також Київрада просить президента та Верховну Раду ініціювати та прийняти закон, яким події на сході України, що розпочалися в 2014 році, визнавалися б війною. Крім того, вона закликала визнати окупованою Росією територію не тільки Крим, а й частини Донецької та Луганської областей.
Депутати Київради також ініціюють припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями та визначення політики держави щодо них.