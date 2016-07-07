Керрі вважає, що за дуже короткий час можна почати повне виконання Мінських угод
Секретар Державного департаменту США Джон Керрі вважає, що за дуже короткий час можна почати повне виконання Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.
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Секретар Держдепартаменту прокоментував перспективи завершення виконання безпекового компоненту Мінських угод до часу закінчення перебування при владі чинної адміністрації президента Барака Обами.
"Я певний, що за час, що в нас залишився, є можливість за дуже короткий період почати повну імплементацію (Мінських угод - УНІАН)", - заявив Керрі.
Він висловив переконання, що "необхідно знайти спосіб для просування далі, який об'єднав би інтереси усіх сторін справедливим і розумним чином".
Водночас Керрі підкреслив, що президент Порошенко вже досягнув великого прогресу у виконанні Мінських угод, і зокрема, що стосується їхніх політичних аспектів.