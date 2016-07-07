Керрі вважає, що за дуже короткий час можна почати повне виконання Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

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Секретар Держдепартаменту прокоментував перспективи завершення виконання безпекового компоненту Мінських угод до часу закінчення перебування при владі чинної адміністрації президента Барака Обами.

"Я певний, що за час, що в нас залишився, є можливість за дуже короткий період почати повну імплементацію (Мінських угод - УНІАН)", - заявив Керрі.

Він висловив переконання, що "необхідно знайти спосіб для просування далі, який об'єднав би інтереси усіх сторін справедливим і розумним чином".

Водночас Керрі підкреслив, що президент Порошенко вже досягнув великого прогресу у виконанні Мінських угод, і зокрема, що стосується їхніх політичних аспектів.