"Підтримка агресора": Україна висловила протест через резолюцію Кіпру щодо зняття санкцій з Росії

Як зазначається в повідомленні, що «попри те, що сама резолюція не має юридично зобов’язуючого характеру, сам факт її ухвалення викликає стурбованість. Він свідчить про нехтування окремими кіпрськими депутатами основоположними принципами міждержавних відносин, основаних на міжнародному праві. Така позиція є нічим іншим як опосередкованою підтримкою дій агресора».

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У МЗС наголошують, що «недавні рішення Європейського Союзу продовжити санкції проти Російської Федерації вкотре засвідчили єдність європейської демократичної спільноти у засудженні агресії Кремля».

І також у дипломатичному відомстві розраховують на те, що «Уряд Республіки Кіпр, який підтримав зазначене рішення Європейського Союзу, твердо залишатиметься на позиціях міжнародного права та поваги до європейських цінностей і надалі підтримуватиме міжнародні зусилля з метою припинення агресії РФ щодо України».