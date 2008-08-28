Нардепів захопить важлива державна справа – як протягти до Нового року?

Подальше існування коаліції залежатиме як від рішення Конституційного Суду України, так і від ряду інших суб’єктивних чинників.

Як свідчить опитування Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА», до такої думки схиляється переважна кількість політичних експертів.

За словами керівника соціологічної служби «Український барометр» Віктора НЕБОЖЕНКА, немає такого тесту, який би виявив міру аполітичності, політичного цинізму і непрофесіоналізму депутатів в цілому і коаліції зокрема.

“Я думаю, що ні про яку серйозну коаліцію говорити не доводиться. Усі депутати будуть зайняті дуже важливою державною справою – як протягти до Нового року? Ось це буде їхнім головним заняттям”, - сказав він. В.НЕБОЖЕНКО наголосив, що способи мімікрії й обману будуть такими різноманітними, що дискутувати про наявність коаліції не буде сенсу.

У свою чергу, директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО зазначив, що питання, чи проіснує коаліція, значною мірою залишається відкритим.

“Воно залежить як від суб’єктивних чинників, тобто позиції політичних сил, так і від рішення Конституційного Суду. Якщо буде прийняте рішення, яке аналогічне попередньому (де-факто коаліції не існує, а де-юре - існує), то тоді ситуація розвиватиметься залежно від позиції різних політичних сил і суперечностей між ними”, - сказав він.

Ю.ЯКИМЕНКО вважає, що можливі варіанти залежатимуть від рішення Конституційного Суду, і ці варіанти включатимуть і ймовірність припинення існування цього парламенту через неіснування коаліції, і призначення позачергових виборів.

При цьому директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЄДВЄДЄВ зауважив, що зараз у Верховній Раді є два БЮТи. “Малий і великий. Малий - це звичний вже Блок Юлії Тимошенко, другий - Блок Ющенко-Тимошенко - великий БЮТ. Ці політики приречені працювати у цьому блоці, оскільки жоден з них не може працювати безпосередньо з Партію регіонів”, - сказав він.

За його словами, суперечності на зовнішньому і внутрішньому політичному полі не дають можливості Віктору ЮЩЕНКУ і Партії регіонів сформувати чітку конфігурацію нової коаліції. “Коаліція проіснує осінь, оскільки ТИМОШЕНКО в опозиції тільки набере рейтинг, тому що в опозиційному полі вона відчуватиме себе набагато комфортніше. А в плані політичної публічної дискусії у нинішнього прем`єра набагато краще виходить не оборонятися, а критикувати і атакувати”, - сказав він.

О.МЄДВЄДЄВ вважає, що сценарій розпаду коаліції вигідний лише тим, хто не у виконавчій владі, тобто для Партії регіонів, Блоку Литвина і комуністів. “А Президенту вигідно зберігати коаліцію у підвішеному стані. Тому що у такому разі він у будь-який момент може повернути важіль свого сектора влади в потрібному напрямку», - сказав він.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ нагадав, що вчора Президент В.ЮЩЕНКО заявив про бажаність збереження демократичної коаліції і про те, що він не виключив того, що Ю.ТИМОШЕНКО перебуватиме на посаді прем’єра до наступних чергових виборів, тобто до початку 2010 року.

“Це цікаво, тому що доля прем’єра не залежить від президентських виборів, вона залежить від розстановки сил у парламенті. Питання про те, чи збережеться коаліція, залежить від тої стратегії, яку обере президентська сторона. Те, що відбувається останніми днями, свідчить не про збереження коаліції, а про зворотнє”, - додав О.ГАРАНЬ.