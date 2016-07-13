Голова МЗС Словаччини впевнений, що Нідерланди не блокуватимуть угоду про асоціацію з Україною

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми маємо поважати результат референдуму. Але я певен, що уряд Нідерландів знайде рішення, яке поважатиме результати референдуму, та не заблокує процес політичної асоціації й економічної інтеграції між Європейським союзом і Україною», - заявив Лайчак, виступаючи на слуханнях у комітеті Європейського парламенту із закордонних справ про зовнішньополітичні пріоритети словацького головування, з приводу референдуму в Нідерландах.

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Лайчак також із приводу перспектив надання безвізового режиму до ЄС громадянам України і Грузії сказав: «Грузія й Україна виконали свої зобов’язання, і це чітко підтвердила Європейська комісія. Тепер настав час нам зробити свою справу, а це означає надати безвізовий режим».

Як повідомляв УНІАН, голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські заявляє, що в Євросоюзі повідомили Нідерландам, що країни-члени не підтримують можливість внесення змін в Угоду про асоціацію з Україною.