Катамадзе думає, що в Україні грузинський сценарій неможливий
12:09, 02 вересня 2008Політика
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Екс-посол дав прес-конференцію
Екс-посол Грузії в Україні Грігол КАТАМАДЗЕ вірить у те, що в Україні грузинський сценарій неможливий.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Я вірю в те, що такий сценарій в Україні неможливий», - сказав Г.КАТАМАДЗЕ.
Колишній посол нагадав, що практично весь світ виступив проти агресії Росії в Грузії.
На його думку, беручи це до уваги, «Росія не дозволить собі такий сценарій» в Україні.
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