Катамадзе думає, що в Україні грузинський сценарій неможливий

Екс-посол Грузії в Україні Грігол КАТАМАДЗЕ вірить у те, що в Україні грузинський сценарій неможливий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я вірю в те, що такий сценарій в Україні неможливий», - сказав Г.КАТАМАДЗЕ.

Колишній посол нагадав, що практично весь світ виступив проти агресії Росії в Грузії.

На його думку, беручи це до уваги, «Росія не дозволить собі такий сценарій» в Україні.