Кріль пророкує Тимошенко долю Мороза

Народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає спільну підтримку фракціями БЮТ і Партії регіонів рішення щодо внесення певних законопроектів до порядку денного сьогоднішнього засідання Верховної Ради результатом виконання вказівок із Москви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, лідер партії назвав спільне голосування БЮТ і ПР «пактом Молотова-Ріббентроппа у виконанні Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА».

«Фактично, ми є свідками створення нового коаліційного формату в парламенті, від створення якого протягом довгого періоду часу відхрещувалися його нинішні головні дійові особи. Особливо натхненно і по-єзуїтськи це робила Юлія ТИМОШЕНКО, яка заявляла, що ніколи в житті не піде на союз БЮТу з Партією регіонів», – сказав І.КРІЛЬ.

Він вважає, що через “особисті президентські амбіції” прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО забула про ці обіцянки. “Хочу нагадати Юлії Володимирівні, що це є прямою зрадою інтересів виборців, які голосували за БЮТ. Таким шляхом вже йшов Олександр МОРОЗ (лідер Соціалістичної партії України – УНІАН), і коаліція СПУ із Партією регіонів поставила хрест на його політичній кар’єрі. Не сумніваюся, що те саме може повторитись із ТИМОШЕНКО», - заявив голова ЄЦ.

Крім того, депутат зазначив, що у сьогоднішніх умовах союз ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧА становить значно більшу небезпеку для держави, оскільки він є виконанням чітких вказівок із Москви.

«Росія завжди хотіла мати підконтрольну владу в Україні. Росія не спромоглася поставити свого кандидата на посаду українського президента у 2004 році, але тепер реалізовує сценарій реваншу. Наступними кроками такої коаліції стане ревізія державної влади в Україні, що призведе до формування маріонеткового уряду, який працюватиме на користь сусідньої держави», - вважає І.КРІЛЬ.

На переконання лідера ЄЦ, в Україні повторюється ситуація, яка мала місце напередодні минулих президентських виборів, – чітко викристалізовуються два політичні центри: проукраїнський – навколо Президента Віктора ЮЩЕНКА і проросійський, що уособлює союз Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Однак, і в такій ситуації є позитив. Усе приховане стає явним. Стає зрозумілим, хто є хто. У такій ситуації кожен громадянин зможе зробити свій висновок про кожного політика та політичну силу. А це важливо для перспектив розвитку країни», - зазначив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні проголосувала за включення до порядку денного законопроектів щодо створення тимчасових слідчих комісій та тимчасової спецкомісії, яка займатиметься вдосконаленням процедури імпічменту Президента. Це рішення підтримали 373 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що йдеться про «подолання вето Президента на даний закон і спрощення процедури імпічменту Президента».

Фракція НУ-НС не голосувала за включення цього питання до порядку денного.

Перед голосуванням В.КИРИЛЕНКО, звертаючись до БЮТ, зазначив, що не можна включати це питання до порядку денного. За його словами, з боку БЮТ «це не партнерська поведінка» і вона не служить «нашій спільній справі».

«Тому закликаємо бютівців: схаменіться поки не пізно», - сказав він.

Водночас глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, коментуючи дії фракцій Верховної Ради у перший день роботи парламенту, заявив, що БЮТ і Партія регіонів готують конституційний переворот, кінцева мета якого полягає у формуванні та закріпленні двопартійної системи, скасуванні посади Президента.

Також глава Секретаріату звинуватив БЮТ у відході від коаліції та взаємодії з опозиційною Партією регіонів і комуністами, яка стає все очевиднішою.

За його словами, сьогодні у Раді “відбувся ще один акт легалізації цього тріумвірату, коли були проголосовані пропозиції щодо розгляду законопроектів (про зміни до законів про Кабмін, Конституційний Суд, тимчасові слідчі комісії), які у сукупності створять підґрунтя до конституційного перевороту”.

Ця взаємодія, на думку В.БАЛОГИ, де-факто й означає утворення нової більшості у Верховній Раді. Всілякі посилання на те, що між цими силами немає формальної угоди про створення коаліції, не змінюють суті справи. «Тому співпрацю «бютівців» і «регіоналів» слід вже оцінювати не з позицій того, існує такий союз чи ні, а з точки зору загроз від нього для національних інтересів», – наголосив глава Секретаріату Президента.