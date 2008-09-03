На зустрічі членів НУ-НС з Ющенком обговорювався порятунок демкоаліції

На зустрічі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ обговорювалося питання, що можна зробити для порятунку демократичної коаліції протягом десяти днів, поки вона ще діє. Про це в інтерв`ю "Главреду" повідомив народний депутат України, член фракції НУ-НС від "Народної самооборони" Тарас СТЕЦЬКІВ.

"Від зустрічі у мене враження, що шанси у коаліції ще є, за умови, якщо БЮТ схаменеться і припинить створювати різні закулісні союзи з Партією регіонів. Але ми повинні домовитися з ними по цілому ряду позицій діяльності коаліції", - відзначив він.

Т.СТЕЦЬКІВ відзначив, що вся фракція готова повернутися в коаліцію.

"Зараз потрібно зробити все можливе, щоб використовувати мінімальний шанс на збереження коаліції. Для цього потрібні певні кроки Президента і БЮТ. У випадку, якщо БЮТ повернеться в коаліцію, то вся наша фракція це підтримає. Але для цього наші колеги повинні зробити крок назад", - сказав він.

Відповідаючи на питання, які конкретні кроки повинен здійснити БЮТ, щоб їх визнали задовільними в прагненні зберегти коаліцію, Т.СТЕЦЬКІВ сказав: "Механізм показати добру волю у БЮТ є – Президент на все 4 закони накладе вето, а БЮТ не братиме участі в його подоланні. Тоді конфлікт можна вважати вичерпаним".

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, на зустрічі фракції з В.ЮЩЕНКОМ дуже гостро виникло питання беспардонної поведінки заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО, коли він звинувачував Юлію ТИМОШЕНКО (у державній зраді – УНІАН). "Також ми поставили питання про відповідальність керівника А.КИСЛИНСЬКОГО – Віктора БАЛОГИ - за провокацію проти БЮТ", - сказав Т.СТЕЦЬКІВ. Депутат додав, що Президент заявив про готовність розібратися з будь-яким працівником Секретаріату, який, на думку фракції, шкодить демократичній коаліції.

За його словами, також обговорювалося питання, що буде у випадку, якщо через 10 днів оголосять кінець коаліції: "Тоді протягом 30 днів повинна виникнути інша коаліція, і ми чудово розуміємо, що це може бути коаліція БЮТ і ПР. Наша фракція сказала, що вважає неприпустимим як свій союз з Партією регіонів, так і коаліцію БЮТ і ПР".