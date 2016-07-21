Помічник генсека ООН назвав умову проведення виборів на Донбасі

Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів Іван Шимонович, помічник генсека ООН з прав людини.

"Якщо ви хочете провести вибори — вільні й чесні, то повинні забезпечити можливість свободи вираження, ЗМІ, свободу зібрань і об'єднань, чого зараз там немає", - заявив він.

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Крім цього, Шимонович наголосив на необхідності забезпечення можливості переміщеним особам й біженцям не тільки потрапити до виборчих списків й отримати право голосу, а також право бути обраним. Тому, за словами помічника генсека ООН, підготовку до цього треба починати вже зараз.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Шимонович на брифінгу в Києві під час представлення 14-й доповіді Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні заявив про сотні випадків вчинення катувань як на тимчасово окупованій території України, так і на контрольованій українською владою.

За його словами, йдеться про випадки на території, контрольованій озброєними бойовиками, але також і певні випадки, які сталися на території, контрольованій урядом України.

Повний текс інтерв'ю Шимоновича читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".