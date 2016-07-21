В Києві збереться профільний Комітет ПАРЄ щодо захисту журналістів – нардеп

Про це Володимир Ар’єв повідомив прес-службі фракції, коментуючи підсумки роботи парламентарів в Асамблеї. Найбільшим досягненням української делегації депутат називає неповернення російській делегації права голосу в ПАРЄ.

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«Спільними зусиллями нам вдалося не допустити повернення права голосу російській делегації. Також, ми відстояли в декількох резолюціях, які пропонувалися на розгляд Асамблеї, суперечливі формулювання, зокрема, з приводу того, що члени ПАРЄ можуть безкарно відвідувати будь-яку територію, за будь-яких обставин. Цього добивалися ті, хто хоче їздити з промосковськими місіями в Крим. Але ми не дозволили цьому пройти», – заявив Ар’єв.

Крім того, депутат анонсував вже у вересні проведення засідання Комітету ПАРЄ у Києві.

«Як Голові Комітету з питань культури, освіти, науки і медіа ПАРЄ вдалося організувати засідання в Києві, на якому будуть, за моєю ініціативою, проведені слухання щодо боротьби з корупцією, інформаційної пропаганди, використання медіа в політичних питаннях, а також з приводу захисту журналістів», – сказав Ар’єв.