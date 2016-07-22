Рішення Сейму щодо Волинської трагедії використовуватимуть недруги України і Польщі - віце-спікер Геращенко

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Дуже розчарована рішенням польського Сейму. Це голосування, без сумніву, використовуватимуть всі недруги України (і Польщі), аби пробувати забити цвяхи в наші двосторонні взаємини", - зазначила перший віце-спікер.

Геращенко додала, що їй "дуже прикро, що політика сьогодні у Варшаві говорила голосніше, аніж правда і історія, а історія - вона не чорно-біла, там більше кольорів".

Читайте такожВ'ятрович: ухвала Сейму Польщі про "геноцид" є жалем за втраченими територіями, а не загибеллю людей

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього «геноциду».

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків.

8 липня Сенат Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликав Сейм встановити 11 липня національним днем пам’яті жертв «геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої».