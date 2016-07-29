Путін послав кримчан "до чорта", бо впевнений, що вони не образяться - нардеп

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Вадим Денисенко.

"Скасування "особливого статусу" півострова говорить лише про одну єдину річ: Путін вважає, що ситуація там настільки стабільна, що можна послати цих кримчан кчорту і вони не образяться", - зазначив народний депутат.

Денисенко наголошує, що скасування кримського федерального округу - це лише одне з вчорашніх рішень Путіна, і далеко не найважливіше.

Читайте такожДжемілєв запропонував ввести антикримські санкції проти всього Південного федокругу РФ

"Крим, згідно з логікою Росії завершив перехідний етап і ніяких причин тримати його в окремому окрузі і статусі просто нема. Як би нам не хотілося іншого, Кремль вважає, що кримчани нікуди не дінуться. Більше того, важливо зазначити, що колишній керівник федерального округу пішов на підвищення, його відправили на Кавказ, який залишається головним пріоритетом", - пише нардеп.

На його думку, Крим не є і не буде пріоритетом для Кремля, а розглядається виключно як військова база, де будуть підтримувати середньостатистичний для РФ рівень життя.

"Для півострова невирішеними залишаються три глобальні проблеми - сполучення, електрика і вода. Будівництво мосту гальмується відсутністю технологій. Питання електрики частково вирішене завдяки, як кажуть обходу санкцій, але це тимчасове рішення. Щодо води, то її вистачає, але лише для місцевих жителів. Без Дніпра говорити про курортний розвиток чи сільське господарство навіть теоретично неможливо. Для Путіна справою честі є будівництво мосту і він його в найближчі 5 років відкриє. Ні про які інші серйозні вкладення в півострів не йтиметься (заявлена реконструкція доріг - це латання старого)", - наголосив Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін приєднав окупований Крим до Південного федерального округу, таким чином усунувши "Кримський федеральний округ".

Тепер в Південний федеральний округ входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь. Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання.

"Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.