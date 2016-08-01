Пєсков звинуватив ЗМІ у витоку інформації щодо кандидатури нового посла РФ в Україні

Про це він сказав, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Мені не відомо про будь-які інші кандидатури (крім Бабича – УНІАН), поки що питання перебуває на стадії виконання необхідних дипломатичних процедур, поки що чогось нового ми повідомити не можемо», - сказав Пєсков.

«Ця кандидатура (Бабича – УНІАН) не була оприлюднена Кремлем. Якщо ви звернете увагу, Кремль не оприлюднював цю кандидатуру, відповідно до наших процедур, ця кандидатура розглядалася в профільних комітетах Думи і Ради Федерації. А якщо бути точним, то через якісь свої джерела агентство РБК назвало цю кандидатуру – ні підтвердження, ні спростування з нашого боку не було», - наголосив він.

За його словами, в даному випадку «витік йде через агентство РБК».

Відповідаючи на питання, які дії будуть, якщо Україна не погодить Бабича як нового посла РФ, він сказав: «Існує дипломатичний протокол. Це суверенне право однієї сторони запропонувати кандидатуру посла, це, безумовно, суверенне право іншої сторони не погодитись з кандидатурою посла».

За його словами, далі за процедурою можливі альтернативні пропозиції.

«Це міжнародна практика дипломатичних відносин», – сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня Пєсков заявив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом РФ в Україні.

«Поки що не знаю (чи погодилася Україна на цю кандидатуру – УНІАН), але агреман запитано. Необхідні дипломатичні процедури, зокрема одержання агреману, в процесі», – сказав Пєсков.

28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні призначений Сергій Торопов.