Порошенко оголосив конкурс на посади голів Миколаївської ОДА та 10 райадміністрацій

Як повідомляє прес-служба глави держави, документ підписано на виконання вимог частини 2 статті 23 закону "Про державну службу".

Зазначається, що станом на 8 серпня вакантними є посада голови обласної та 49 голів районних державних адміністрацій. Президент оголосив конкурс на вакантну посаду голови Миколаївської обласної та 10 голів районних державних адміністрацій.

Зокрема, це посади голів Вінницької, Оратівської, Тиврівської та Шаргородської райадміністрацій Вінницької області, Іваничівської та Шацької РДА Волинської області, Солонянської РДА Дніпропетровської області, Великоновосілківської та Волноваської та Донецької області, а також Галицької РДА Івано-Франківської області.

Умови конкурсу також опубліковано на сайті президента.

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В прес-службі пояснили, що відповідним законом посади голів місцевих державних адміністрацій віднесені до категорії "А". Проведення конкурсу на зайняття вакантних посад цієї категорії здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Розпорядженням Кабінету міністрів №490 від 13 липня утворено відповідну комісію та затверджено її персональний склад. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби.

«Голова Національного агентства з питань державної служби звернувся до президента з проханням розглянути можливість оголошення конкурсів з урахуванням рівномірного розподілу навантаження на комісію. Виходячи з вищевикладеного, глава держави прийняв рішення про оголошення конкурсу на частину вакантних посад відповідно до їх алфавітного розташування», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня Порошенко тимчасово поклав виконання обов’язків голови Миколаївської облдержадміністрації на В’ячеслава Боня.

Перед цим Порошенко звільнив з цієї посади Вадима Мерікова.

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15 червня Порошенко під час перебування у Миколаєві звернувся до генпрокурора з пропозицією звільнити прокурора Миколаївської області за бездіяльність у боротьбі з корупцією. Тоді ж Порошенко звернувся до міністра внутрішніх справ і шефа Нацполіції з приводу необхідності звільнення начальника поліції Миколаївської області.

У свою чергу президент заявив, що Меріков "після розмови з ним" подав у відставку, що, за словам президента, є прикладом політичної відповідальності.

На початку червня оперативники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали за хабарництво групу чиновників на чолі з першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Миколою Романчуком. Під час обшуків, проведених на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в маєтку Романчука, були виявлені валіза із 300 тисячами доларів і велика кількість ювелірних виробів. Під будинком Романчука співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких були сейфи з золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить здійснення корупційних оборудок.