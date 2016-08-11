Україна поінформувала членів Ради Європи про російську провокацію в Криму і зникнення Панова - посол

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Ми інформували держави-члени Ради Європи про російську провокацію в Криму і ситуацію з Є.Пановим. Не можна допустити порушення його прав", - заявив Кулеба.

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"Росія має надати доступ правозахисним моніторинговим механізмам РЄ до Криму, Є.Панова і політв'язнів, яких утримує", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.