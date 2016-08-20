У Росії ведеться цілеспрямована денаціоналізація українців, насправді їх 10 мільйонів – Кириленко

Про це віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив на відкритті VI Всесвітнього форуму українців, що відбувається в Українському домі, повідомляє прес-служба Кириленка.

Віце-прем’єр від імені уряду привітав усіх українців, які приїхали на Форум, - понад 300 делегатів із 36 країн світу.

«Ми всі в уряді знаємо, що 25 років тому, якби не українці у світі, українцям тут було би набагато важче вибороти незалежність. Ми відчували тоді підтримку і, щонайважливіше, відчуваємо її й зараз - в часи російської агресії проти України», - наголосив Кириленко.

Окремо він привітав 16 українців, які приїхали на форум із Росії. Він зазначив, що українській громаді зараз там важко як ніколи – їх там переслідують, проти них влаштовують провокації.

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«Питання підтримки українців у Росії є дуже важливим. Насправді, в РФ проживає близько 10 мільйонів українців. Але останній офіційний російський перепис показав цифру в 2 мільйони, передостанній налічував 3 мільйони. Впроваджується цілеспрямована політика по денаціоналізації українців в Росії: Кремль хоче примусити їх бути ворогами свого народу і забути про своє коріння. Але ніхто із тих, хто відчуває себе українцями в Росії, не засуджує Україну і не цурається її», - сказав віце-прем’єр-міністр.

Також Кириленко наголосив на важливості підтримки національної ідентичності українців.

«У Європейському Союзі, міжнародній спільноті ми цікаві як унікальна нація зі своїми здобутками, історією, мовою і культурою. І як би цього не хотілося нашим недругам, від власної національної ідентичності українці не відмовляться», - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр запевнив учасників форуму, що співпраця із українцями, які проживають за кордоном і надалі буде пріоритетом для уряду та української влади.