Посол України в Латвії назвав шлях повернення окупованого Криму

Про це заявив надзвичайний уповноважений посол України в Латвії Євген Перебийніс, передає Latvijas Radio.

За його словами, відновити статус-кво допоможе тільки одне: реальний економічних успіх України та рівень життя, який значно випереджає російський.

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"Існує тільки політико-дипломатичний шлях повернення Криму. Складовою частиною цього політико-дипломатичного шляху є успішна Україна. Як це кажуть по-англійськи — success story. Коли рівень життя в Україні стане на порядок вищим, ніж в Росії і ніж в Криму, я думаю, тоді буде легше відновити статус-кво і повернути Крим до складу України. Саме цим шляхом ми сьогодні і йдемо", - заявив Перебийніс.

Він додав, що повернення Криму й реінтеграція окупованих територій — це комплексний процес.