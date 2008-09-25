У БЮТ хочуть змінити порядок утворення й діяльності коаліції
19:47, 25 вересня 2008Політика
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Зареєстровано проект постанови
У БЮТ хочуть змінити порядок утворення й організації діяльності коаліції.
Зокрема, сьогодні народний депутат, представник БЮТ Андрій ПОРТНОВ зареєстрував у ВР проект постанови “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо утворення та організації діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України)”.
Водночас, на офіційному сайті парламенту текст згаданого проекту постанови наразі відсутній.
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