У БЮТ хочуть змінити порядок утворення й діяльності коаліції

Зареєстровано проект постанови

У БЮТ хочуть змінити порядок утворення й організації діяльності коаліції. Зокрема, сьогодні народний депутат, представник БЮТ Андрій ПОРТНОВ зареєстрував у ВР проект постанови “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо утворення та організації діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України)”. Водночас, на офіційному сайті парламенту текст згаданого проекту постанови наразі відсутній.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter