У МЗС РФ захотіли безпеки для російських установ в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"У ніч на 27 серпня було скоєно черговий напад на Російський центр науки і культури в Києві. Група ультраправих націонал-радикалів, реалізуючи заздалегідь спланований сценарій, завдала будівлі центру значної матеріальної шкоди. Агресивно налаштовані молоді люди, викрикуючи націоналістичні та ксенофобські гасла, закидали будівлю центру димовими шашками, осквернили стіни антиросійськими написами і безперешкодно втекли", - заявила Захарова.

На її думку, акція мала «добре спланований характер» і стала черговим проявом «русофобської істерії, що набирає обертів в Україні». У Захарової викликає подив бездіяльність українських правоохоронних органів, чиє «потурання дозволило радикалам здійснити цю нічну вилазку».

«Тим більш дивним такий розвиток подій виглядає на тлі зустрічі, що відбулася буквально напередодні, представників Росспівробітництва з керівництвом відповідних підрозділів правоохоронних органів України з питань забезпечення безпеки Російського культурного центру», - сказала вона.

«У Москві вимагають від української сторони неухильного дотримання нею взятих на себе міжнародних зобов'язань, зокрема, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, щодо забезпечення безпеки функціонування розташованих в цій країні російських закордонних установ», - сказала Захарова.

Читайте такожУ Москві кілька десятків російських радикалів напали на посольство України (відео)

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня кілька десятків російських радикалів напали на посольство України в Москві. Спочатку вони скандували гасла: "Хунту до відповіді", "Пам'ятаємо Одесу, пам'ятаємо Донбас", "Не забудемо, не пробачимо", "Руки геть від наших дипломатів", а також розгорнули плакати з аналогічними написами.

Після чого радикали запалили фаєри і почали кидати в будівлю Посольства яйця і помідори. Поліція заздалегідь знала про акції і посилила заходи безпеки. Але після початку атаки на диппредставництво російські правоохоронці реагували мляво. Після попереджень про те, що акція не узгоджена, було показово затримано трьох людей, тоді як основна маса нападників спокійно залишила майданчик біля посольства.

Подібні провокації російські радикали регулярно проводять біля українського посольства і Культурного центру України в Москві. Наприклад, 16 серпня в Культурному центрі України в Москві зірвали лекцію про незалежність України. Перед Днем Перемоги російські поліцейські зірвали державний прапор України з даху будівлі Культурного центру України в Москві. 11 березня російські радикали напали на Національний культурний центр України в Москві. Було зірвано і спалено Державний прапор України.