ЗМІ: після відставки Ложкіна заступники голови АП збережуть посади

Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерела в Адміністрації президента.

"Віталій Ковальчук і надалі буде першим заступником. У Райніна з ним нормальні відносини, будуть працювати", - сказав співрозмовник видання на Банковій.

"Раніше були чутки про Олексія Філатова - всі шість замів залишаються", - додав інформатор.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні прийняв відставку глави своєї адміністрації Бориса Ложкіна, призначив його своїм радником і головою Національної інвестиційної ради як ключового органу залучення й супроводу інвестицій, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

Водночас глава держави оголосив про призначення на посаду глави АП очільника Харківської ОДА Ігоря Райніна.