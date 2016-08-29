ЗМІ: після відставки Ложкіна заступники голови АП збережуть посади

20:01, 29 серпня 2016
Політика
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Всі чинні заступники голови Адміністрації президента залишаться на своїх посадах після відставки Бориса Ложкіна.

Фото УНІАН

Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерела в Адміністрації президента.

"Віталій Ковальчук і надалі буде першим заступником. У Райніна з ним нормальні відносини, будуть працювати", - сказав співрозмовник видання на Банковій.

"Раніше були чутки про Олексія Філатова - всі шість замів залишаються", - додав інформатор.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні прийняв відставку глави своєї адміністрації Бориса Ложкіна, призначив його своїм радником і головою Національної інвестиційної ради як ключового органу залучення й супроводу інвестицій, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

Водночас глава держави оголосив про призначення на посаду глави АП очільника Харківської ОДА Ігоря Райніна.

Борис Ложкін та Андрій Парубій
Борис Ложкін та Андрій Парубій /  © УНІАН
голова НБУ Валерія Гонтарева
голова НБУ Валерія Гонтарева /  © УНІАН
Петро Порошенко і Володимир Гройсман
Петро Порошенко і Володимир Гройсман /  © УНІАН
Петро Порошенко і Володимир Гройсман
Петро Порошенко і Володимир Гройсман /  © УНІАН
Ігор Райнін та Борис Ложкін
Ігор Райнін та Борис Ложкін /  © УНІАН
президент України Петро Порошенко на Нацраді реформ
президент України Петро Порошенко на Нацраді реформ /  © УНІАН
президент України Петро Порошенко на Нацраді реформ
президент України Петро Порошенко на Нацраді реформ /  © УНІАН
Валерія Гонтарєва і Роман Насіров
Валерія Гонтарєва і Роман Насіров /  © УНІАН
Ігор Райнін та Борис Ложкін
Ігор Райнін та Борис Ложкін /  © УНІАН
Володимир Гройсман та Степан Кубів
Володимир Гройсман та Степан Кубів /  © УНІАН
© УНІАН
Ігор Райнін та Борис Ложкін
Ігор Райнін та Борис Ложкін /  © УНІАН
голова НБУ Валерія Гонтарева
голова НБУ Валерія Гонтарева /  © УНІАН
Тили парламенту надійно прикриті: Володимир Гройсман і Андрій Парубій на засіданні Нацради реформ
Тили парламенту надійно прикриті: Володимир Гройсман і Андрій Парубій на засіданні Нацради реформ /  © УНІАН
президент України Петро Порошенко на Нацраді реформ
президент України Петро Порошенко на Нацраді реформ /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
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