ЗМІ дізнались, хто може очолити Харківську обладміністрацію замість Райніна
20:59, 29 серпня 2016Політика
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Після переходу Ігоря Райніна в Адміністрацію президента керувати Харківською ОДА буде заступник губернатора Юлія Світлична.
Світлична з листопада 2014 року є заступником голови Харківської обласної державної адміністрації / kharkovforum.com
Про це повідомили джерела в АП, пише Українська правда.
"Вона входить у команду Райніна. Чудовий молодий менеджер, 32 роки, червоний диплом… Можливо вона і стане наступним губернатором", - сказав один зі співрозмовників.
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Світлична з листопада 2014 року є заступником голови Харківської обласної державної адміністрації; до цього вона очолювала Департамент ОДА з підвищення конкурентоспроможності регіону.
Із 2012 по 2014 роки була заступником директора ТОВ "Дорніт".
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко призначив Райніна головою адміністрації президента.
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