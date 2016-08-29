ЗМІ дізнались, хто може очолити Харківську обладміністрацію замість Райніна

Про це повідомили джерела в АП, пише Українська правда.

"Вона входить у команду Райніна. Чудовий молодий менеджер, 32 роки, червоний диплом… Можливо вона і стане наступним губернатором", - сказав один зі співрозмовників.

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Світлична з листопада 2014 року є заступником голови Харківської обласної державної адміністрації; до цього вона очолювала Департамент ОДА з підвищення конкурентоспроможності регіону.

Із 2012 по 2014 роки була заступником директора ТОВ "Дорніт".

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко призначив Райніна головою адміністрації президента.