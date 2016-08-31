Штайнмайєр висунув умови повернення Росії до G8

Про це він заявив в інтерв'ю RND.

"Конфлікти у Сирії та Україні демонструють нашу зацікавленість у тому, щоб не виключати РФ з тісної співпраці провідних економік світу. Ключ до повернення в G8 лежить у Москві. Тобто якщо на сході України і в переговорах щодо припинення вогню в Сирії буде досягнутий прогрес, "Велика сімка" зможе обговорити це питання з Москвою", - вважає Штайнмайєр.

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Раніше Штайнмайєр вже заявляв, що Росія знову може стати членом клубу розвинених держав, перетворивши його з «Великої сімки» у «вісімку», однак тільки після врегулювання кризи в Україні та продовження співпраці із Заходом щодо Сирії.