Україна та Грузія отримають візову лібералізацію цього року - єврокомісар Хан

Комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоханнес Хан заявляє, що в цьому році в Європейському парламенті та серед країн-членів ЄС буде прийнято рішення про лібералізацію візового режиму для України і Грузії.

Про це він сказав Радіо Свобода сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Братиславі.

"Серед країн-членів існує очікування того, що обидві країни мають отримати це (візову лібералізацію –УНІАН)", – зазначив Хан.

Європейський парламент і Європейська рада повинні дати "зелене світло" в цій справі.

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Джерела Радіо Свобода в ЄС переконані, що це відбудеться в жовтні або листопаді 2016 року, і громадяни України та Грузії зможуть їздити в країни Шенгенської зони без віз вже взимку.

Влітку Німеччина заблокувала рішення про надання лібералізації візового режиму Грузії. Згідно з повідомленнями, Берлін побоювався сплеску злочинів, скоєних грузинами в Німеччині.

Хан вважає, що створення наприкінці осені механізму припинення видачі віз з боку ЄС у разі виникнення проблем "має вирішити усі спірні питання".