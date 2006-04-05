Ахметов хоче, щоб було як у Фінляндії

Донецький бізнесмен, один з лідерів Партії регіонів Ринат АХМЕТОВ, як і раніше, не виключає можливості створення коаліції з блоком “Наша Україна” у новому парламенті.

Про це він заявив "Українській правді" після закінчення сьогоднішнього засідання політради партії.

На запитання щодо коаліції Р.АХМЕТОВ зазначив: "Я за шлюб за розрахунком, хоча в житті я віддаю перевагу шлюбу за коханням. Але в бізнесі і політиці переважають шлюби з розрахунку".

За його словами, "головне – це сісти за стіл переговорів, де головними будуть економічне зростання і інтереси України."

При цьому Р.АХМЕТОВ зазначив, що на таких переговорах "портфелі не повинні бути головними".

На запитання, на які кадрові жертви при цьому готова піти Партія регіонів, Р.АХМЕТОВ відповів: "Мова йде не про жертву, мова йде про те, що ми готові взяти відповідальність".

Він знову згадав про приклади Фінляндії, де основні сили після виборів сіли за стіл переговорів і домовились по основних для країни питаннях.