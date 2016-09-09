Фріз очолила українську делегацію у Парламентській асамблеї НАТО - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

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За її словами, серед кандидатів на цю посаду було "ще два дуже гідних, шанованих і професійних депутати-євроатлантисти, які серйозно посилюють нашу делегацію й активно працюють. Це Ольга Белькова та Олексій Скрипник. Шкода, що в делегаціях немає інституту співголів, бо і Ольга, і Олексій - дуже і дуже гідні кандидатури".

Як нагадала Геращенко, раніше українську делегацію у ПА НАТО очолювала Іванна Климпуш-Цинцадзе, якій "вдалося багато зробити для посилення підтримки України, активізації міжпарламентських зв'язків".