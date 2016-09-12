Нардепи звернулись в ГПУ із заявою про фігурування Саакашвілі у злочинному угрупованні

До депутатів, говориться в заяві, звернувся перший заступник голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод Микола Щуріков. У своєму зверненні обсягом 112 сторінок він навів факти, які свідчать про вчинення губернатором Одещини Міхеїлом Саакашвілі у співучасті з іншими особами низки злочинів щодо Одеського припортового заводу. Йдеться про протидію законній господарській діяльності, службове підроблення, зловживання службовим становищем, завідомо неправдиве повідомлення про злочин (статті 206, 364, 366, 383 Кримінального Кодексу України).

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Вчинені Саакашвілі злочини, стверджують автори заяви, спричинили тяжкі наслідки для держави, зокрема, матеріальну шкоду понад 6,5 млрд. грн. через зниження ціни продажу ОПЗ.

Розглянувши звернення Щурікова, народні депутати дійшли висновку про наявність законних підстав для порушення кримінального провадження за цими статтями КК і початку досудового розслідування відносно вказаних Щуріковим осіб. Вони нагадали, що, відповідно до статті 214 Кримінально-процесуального кодексу, прокурор має невідкладно, протягом 24 годин після отримання заяви про злочин, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування.

Коментуючи подану заяву про злочин, один з її підписантів нардеп Олександр Дроздик пояснив, що за формальними ознаками заява про корупційний злочин держслужбовця найвищого рангу Саакашвілі мала бути подана до Національного антикорупційного бюро. «Але ми направили її до Генеральної прокуратури, оскільки зі звернення одного з керівників заводу слідує, що Міхеїл Саакашвілі створив організоване злочинне угруповання за участю працівників НАБУ. Тому, щоб уникнути конфлікту інтересів і кругової відомчої поруки, ми подали заяву про злочин саме до Генпрокуратури», - відзначив Олександр Дроздик.