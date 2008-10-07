Частини НУНС досі рвуться до демкоаліції

Народний депутат, голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) вважає, що необхідно продовжити консультації щодо створення демкоаліції, і бажано вже сьогодні їх результативно завершити.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми вважаємо, що необхідно продовжити консультації, і бажано вже сьогодні їх результативно завершити, відновивши Коаліцію демократичних сил», - наголосив політик.

«Народний Рух України вважав і вважає помилковим вихід більшості фракції НУ-НС з Коаліції», - зазначив він, додавши, що Коаліція демократичних сил «це в першу чергу результат волевиявлення громадян України», який політики мають поважати.

На думку голови НРУ, сьогодні не можна не зважати на те, що 70,6% опитаних громадян виступають проти проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Це свідчить про те, що у суспільстві акумулювалася втома від політичної нестабільності, яка щороку виливається у позачергові вибори, вважає Б.ТАРАСЮК.

Таке негативне ставлення обов’язково виллється у негативні результати голосування, переконаний політик.

«Очевидно, що Партія регіонів отримає перевагу, внаслідок чого більшість буде сформована антидержавницькими силами. Такий розвиток подій однозначно відкине Україну на багато років назад, від тих демократичних надбань, які на сьогодні досягнуто», - зазначив голова НРУ.

Він також зауважив, що політична нестабільність України непокоїть європейських політиків. «Мені доводиться багато спілкуватися з іноземними політиками, державними діячами. Зокрема під час засідання Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС я почув багато застережень від європейських колег, стосовно внутрішньополітичної кризи в Україні. Питання формулювалося всіма однаково: «Коли вже у вас буде політична стабільність?». Існуюча політична криза підриває європейські і євроатлантичні прагнення України», – сказав Б.ТАРАСЮК.