У Луценка кажуть, що звинувачення проти Авакова можуть бути і "предметом уяви кляузників"

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Сарган нагадала, що кримінальне провадження було відкрите після звернення до Генпрокуратури ГО "Центр протидії корупції".

Читайте такожУ Авакова прокоментували відкриття справи проти нього"Проте звинувачення проти нинішнього міністра внутрішніх справ можуть трактуватися як предмет уяви, що не може бути підставою для переслідування міністра. А щодо кримінальних проваджень за заявами кляузників, то вони були й будуть. На жаль, для когось це професія, а в пострадянському суспільстві - і спосіб дискредитації", - заявила прес-секретар Луценка.

За її словами, "достатньо згадати кримінальні провадження для перевірки заяв (нардепа Сергія) Капліна, які не підтвердились".

"Пошук розбіжностей між керівниками правоохоронних структур є марним. І в ГПУ, і в МВС усвідомлюють, що мають спільного ворога - злочинність і корупцію - проти якого ведуть боротьбу", - підкреслила Сарган.

Нагадаємо, напередодні генпрокурор Юрій Луценко заявив про відкриття кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після звернення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Читайте такожЦентр протидії корупції побачив "підводні камені" в заяві ГПУ щодо справи проти АваковаРаніше Шабунін заявив, що Аваков не повідомив про конфлікт інтересів у розслідуванні щодо народного депутата Ігоря Котвіцького, яке веде МВС, що і стало підставою для прохання призначити службове розслідування щодо чиновника. Котвіцького підозрюють у тому, що він вивів в офшор 40 мільйонів доларів. Інший нардеп Сергій Лещенко тоді заявив, що в цьому замішаний Аваков, який, в свою чергу, звинувачення спростував.