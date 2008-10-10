Російський політолог виграв у Донія ящик коньяку

Проблему Криму Кремль вирішуватиме в «інерційному режимі» – з часом все має вирішитися само собою. Так вважає російський політолог Станіслав Бєлковський. «Тобто ніяких планів анексії і роздачі паспортів немає», заявив він в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.

«Якщо Україна не нападе на один з російських регіонів або на ЧФ у прямому розумінні цього слова, то ніякої зміни політики відносно Криму, яка склалася за останні 17 років, не буде, - упевнений політолог. - Хоча розмови лужкових і затуліних будуть. Вони продовжать їздити до Криму і тішити кримчан помилковими надіями. Поки надії не помруть – останніми, як і належить».

Бєлковський вважає, що політичне мислення Кремля носить реактивний характер: Кремль не втілює якусь геополітичну стратегію, а реагує на зовнішні виклики. «Якби Саакашвілі не напав на Цхінвал в ніч на 8 серпня, то Москва не визнавала би Осетію і Абхазію ще десятиріччя».

Як приклад до своєї тези про зацікавленість Кремля в збереженні статус-кво Криму Бєлковський пригадав про «тиху пролонгацію» Великого договору, «на чому, до речі, я виграв ящик коньяку у відомого українського політолога, нині – депутата Верховної Ради Олеся Донія. Два місяці тому ми з ним посперечалися в прямому ефірі радіо «Свобода», вийде Росія з Великого договору чи ні. Я говорив, що не вийде, він – що, швидше за все, договір буде припинений. Я ще не дзвонив із цього приводу панові Донію, але зателефоную обов`язково. Хоч би тому, що одну пляшку з ящика я обіцяв ведучій радіо «Свобода» як модератору і гарантові нашої суперечки».

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