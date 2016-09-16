У Євросоюзі підтримують надання НАБУ права самостійного прослуховування

Як передає кореспондент УНІАН, про це єврокомісар заявив на прес-конференції у Києві.

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"На нашу думку, якщо Національне антикорупційне бюро нарешті отримає можливість проведення власними силами прослуховування у відповідності до найкращих міжнародних стандартів, це тільки сприятиме підвищенню рівня незалежності цього органу", – наголосив Ган.

Як повідомляв УНІАН, директор НАБУ Артем Ситник наполягав на наданні права Бюро прослуховувати телефони та інші канали зв'язку. "Сьогодні в Кримінальному процесуальному кодексі прописано, що зняття інформації з каналів зв'язку здійснюють уповноважені підрозділи Нацполіції, але чомусь вони цього не роблять, і Служби безпеки. Ми б хотіли мати автономний доступ до каналів зв'язку, і для цього потрібно в законодавстві у перелік додати Антикорупційне бюро”, - заявив Ситник у лютому.

Також він додав, що для прослуховування телефонів НАБУ звертається до Нацполіції та СБУ. За словами Ситника, у зв’язку з цим існує ризик витоку інформації, оскільки НАБУ не може самостійно прослуховувати телефони.