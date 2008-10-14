У Ющенка вирішили, що ще встигнуть швиденько вмовити Тимошенко

Представник президента при Кабміні Олександр Шлапак вважає, що поки залишається можливість вчасно забезпечити фінансування дострокових виборів.

"У нас є можливість сьогодні-завтра провести консультації до кінця тижня і ухвалити рішення", - сказав він по завершенні засідання Кабміну у вівторок.

Він обурився відмовою Кабміну виділити кошти на вибори з резервного фонду, повідомляє Українська правда.

"Уряд мав би сказати – хай політична відповідальність лежить на РНБО , а ми ухвалюємо технічне рішення про фінансування виборів. Замість цього уряд почав вирішувати законно чи незаконно фінансувати вибори", - зазначив Шлапак.