Онопенко каже, що за логікою Ющенка можна ліквідувати і Україну

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє, що сьогодні в Україні свідомо і цілеспрямовано руйнується судова система, яка є основою будь-якої державності.

Про це голова ВСУ наголосив у своїй Заяві з приводу ситуації, що складається в Україні зі здійсненням правосуддя, повний текст якої розміщений на офіційному сайті ВСУ.

За словами В.ОНОПЕНКА, сьогодні Україна опинилася перед загрозою тотального знищення правосуддя через чергову політичну кризу, коли в країні проявляє протиправне втручання у здійснення правосуддя, відверте ігнорування правових засад діяльності судів, втягування їх у політичну боротьбу.

“Доказ тому - захоплення приміщень судів, блокування їх діяльності, різноманітний тиск на суддів, фізичне та інше перешкоджання діяльності суддів, розправа над ними, ліквідація судів у політичних цілях. Надзвичайна загроза цих дій полягає у тому, що їх організовують і чинять ті, хто за своїм статусом має гарантувати додержання Конституції України, забезпечувати верховенство права законодавчою діяльністю, здійснювати організаційне керівництво відповідними судами на правових засадах. Як наслідок, сьогодні в Україні свідомо і цілеспрямовано руйнується судова система, яка є основою будь-якої державності”, - наголошує голова ВСУ.

За словами В.ОНОПЕНКА, події останніх років та останніх днів засвідчують нерозуміння багатьма носіями політичної влади в Україні аксіоми у ставленні до ролі і місця суду в демократичній державі: суд — це найвищий арбітр у вирішенні суспільних конфліктів, остання правова інстанція, чиї рішення мають базуватися на принципах справедливості і законності, а не на прагненні задовольнити чиїсь політичні, бізнесові та вузькоприватницькі амбіції.

“На превеликий жаль, відсутність такого розуміння штовхає певні владні та політичні суб’єкти до негідної практики політичних розправ з суддями, чиї рішення їх не задовольняють. Вони, зокрема, досягають цього через звільнення суддів з посад завдяки грубому порушенню встановленого законом порядку, з підстав та у спосіб, що не передбачені Конституцією та законами України. Таким чином ігнорується одна з основних гарантій самостійності судів і незалежності суддів, яка спрямована на забезпечення справедливого правосуддя, - особливий порядок призначення та звільнення суддів”, - зазначає голова Верховного Суду.

Констатуючи легкість, з якою деякі українські високопосадовці та політичні діячі ігнорують правові засади здійснення правосуддя, В.ОНОПЕНКО наголошує: “Вони уже не обмежуються політичною "розправою" та вжиттям репресій стосовно конкретних суддів, вони взялися за ліквідацію "неугодних" судів. Фактично йдеться про знищення судової влади як такої та узурпацію державної влади. За цим - повний відхід від права та введення свавілля у ранг державної політики, скасування конституційних принципів функціонування державних органів, зміна демократичного режиму державного правління”.

Голова ВСУ підкреслює: “Сьогодні з політичних мотивів ліквідовано окружний адміністративний суд. Завтра "не такі" рішення постановлять апеляційний, вищий, Верховний суди - що, буде ліквідовано і їх та взагалі скасовано здійснення правосуддя як функцію держави? За такою логікою можна ліквідовувати парламент, уряд, Національний банк чи будь-який інший державний орган. Зрештою - посаду Президента України чи Україну як державу”.

В.ОНОПЕНКО наголошує, що неправомірні втручання у здійснення правосуддя та вплив на суд, хоч би від кого вони не виходили, які б цілі не переслідували, є неприпустимими у принципі.

Водночас, за його словами, так само неприпустимим є винесення суддями завідомо неправосудних, а тим більше замовних судових рішень, незважаючи на їх мотивацію. І те, і інше руйнує правосуддя, державу, суспільство загалом.

Звертаючись до суддів, В.ОНОПЕНКО зауважив, що лише чітка та принципова позиція у відстоюванні інтересів правосуддя, прийняття справедливих і правових судових рішень, неухильне дотримання закону можуть убезпечити судову систему від суцільної руйнації і забезпечити правопорядок та стабільність у державі.

“Суддя підкоряється лише закону, нікому не підзвітний і при здійсненні правосуддя незалежний від будь-якого впливу. Законами України передбачено достатній правовий імунітет суддів від неправомірного впливу на них у зв’язку з діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя”, - наголосив В.ОНОПЕНКО.

Водночас він закликав органи суддівського самоврядування, кваліфікаційні комісії, усю суддівську спільноту до нетерпимості до тих суддів, які зловживають своїм статусом і повноваженнями, своїми діями та рішеннями політизують судочинство, постановляють завідомо неправосудні і відверто політично мотивовані судові рішення.