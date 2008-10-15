Яценюк створив економічну раду, яка даватиме рекомендації Богатирьовій

Створена за ініціативою голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА Експертна економічна рада буде постійно діючим органом, члени якої збиратимуться для обговорення питань щотижня.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, основна мета Економічної ради – аналіз економічної ситуації в країні і вироблення ефективних пропозицій щодо запобігання економічній кризі.

Підсумки кожної наради Ради оформлятимуться в чіткі рекомендації для Ради національної безпеки та оборони України.

Крім того, в рамках Ради відбуватиметься постійний моніторинг економічної ситуації в Україні.

Членами Ради є провідні експерти в різних галузях економіки і фінансового сектора України: президент Української Національної іпотечної асоціації, екс-міністр фінансів Ігор ЮШКО, представник Міжнародного валютного фонду Ольга ЧМОЛА, представник Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ, голова правління «Укрсоцбанку» Борис ТИМОНЬКІН, президент ПФТС Ірина ЗАРЯ, голова Наглядової ради НАСК «Оранта» Олег СПІЛКА, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

В Інституті нагадують, що 14 жовтня відбулося перше засідання Економічної ради, в ході якої експерти обговорили ситуацію, що склалася у фінансовому секторі України, зокрема, ситуацію на міжбанківському ринку і тенденції в банківській сфері країни.