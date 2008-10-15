«Київенергохолдинг» готується до підвищення тарифів?

На найближчих засіданнях Київради може бути розглянуте питання про кількаразове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві. У цьому переконаний депутат Київради, один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Про підготовку до підняття тарифів свідчать численні заяви керівників підприємств-постачальників ЖКП. Проте про економічну обґрунтованість такого підвищення ніхто не говорить, як і про покращення якості надання послуг. Киянам просто нав`язують думку про необхідність підвищення тарифів. Столична влада вкотре застосовує вже відпрацьований сценарій. Погрози відключень та мітинги працівників галузі сприяють ухваленню «правильного рішення». І підприємство, у даному випадку, приватна компанія «Київенергохолдинг», отримає подвійний прибуток: компенсацію з бюджету та збільшену оплату від громадян», - заявив депутат.

На думку Дмитра Андрієвського, такими діями Черновецький вкотре підтверджує популізм і невиконання своїх передвиборчих обіцянок. Адже одним із найгучніших гасел виборчої кампанії мера була обіцянка в жодному разі не підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги.