Київенерго скаржиться на низькі тарифи

Станом на 1 жовтня столичне господарство повністю готове до початку опалювального сезону.

Про це УНІАН повідомили в АК «Київенерго».

Під час тестування тепломереж, яке було завершене ще влітку, було виявлено і усунено 1054 пошкодження, перекладено 33 кілометри теплових мереж. На ТЕЦ і в котельнях проведено ремонт усіх шести енергоблоків і 612 казанів, йдеться в прес-релізі Київенерго.

Згідно з розпорядженням КМДА №1247, підключення систем теплопостачання відбудеться в два етапи. Під час першого буде підключено пологові будинки, лікарні і лікувальні установи, дошкільні заклади, а також загальноосвітні школи за заявками їх керівників у разі готовності систем теплоспоживання. На 13 жовтня до системи опалювання підключено пологові будинки і стаціонари, 66 дитячих садків і 30 шкіл.

На другому етапі, який має бути завершений до кінця жовтня, опалювання буде включено у всіх житлових будинках, незалежно від форми власності і відомчої належності, в адміністративних будівлях підприємств, установ і організацій.

Найбільшою проблемою київських енергетиків залишаються необґрунтовано занижені тарифи, йдеться в повідомленні. Середньовідпускний тариф Київенерго становить 111,54 грн. за 1 Гкал, тоді як її собівартість – 145,25 грн. Ця різниця лише на 61% покривається за рахунок коштів місцевого бюджету. Збитки «Київенерго» за січень-серпень цього року становили 470 млн. грн.