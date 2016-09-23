Порошенко у жовтні поїде до Брюсселя шукати компроміс щодо ратифікації угоди про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв на брифінгу в Києві.

«Ми готуємо наразі візит президента до Брюсселя, який має відбутися в другій половині жовтня. Під час цього візиту ми будемо порушувати питання ратифікації і пошуку взаємоприйнятного компромісу щодо ратифікації угоди про асоціацію як з ЄС, так і з нашими нідерландськими партнерами», - заявив він.

«Ми знайдемо цей компроміс, оскільки в нас є чітка домовленість президента з прем’єр-міністром Нідерландів щодо того, що під час ухвалення будь-якого рішення мають бути враховані інтереси трьох сторін – України, Нідерландів та ЄС в цілому», - додав Єлісєєв.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Явка становила 32,28%, проти проголосували 61,49% учасників референдуму, за – 38,51%.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій стосовно подальших дій після референдуму.

Водночас 22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та ЄС в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

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«Я гадаю, що у кінцевому підсумку ми не ратифікуємо. І це незважаючи на витрачені місяці дипломатичних зусиль з метою вийти на рішення», - сказав він.

При цьому глава уряду Нідерландів висловив певний оптимізм, що ця угода в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів ЄС та Україну.