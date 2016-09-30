Посол ЄС в Україні прокоментував заборону Меджлісу в окупованому Криму

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Як ми говорили, коли 26 квітня було прийнято рішення так званим "Верховним судом" Криму щодо заборони діяльності Меджлісу, вчорашнє рішення Верховного суду Російської Федерації, яке підтвердило цю заборону, демонструє серйозний напад на права кримських татар у цілому", - заявив Мінгареллі.

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При цьому дипломат заявив, що це рішення є подальшим дуже негативним загостренням ситуації з правами людини на кримському півострові з часу його анексії Російською Федерацією у 2014 році, включаючи, в тому числі, переслідування осіб, які представляють меншини.

"Повна відповідність міжнародним стандартам з прав людини та іншим зобов'язанням згідно міжнародного права, особливо в даному випадку стосовно спільноти кримських татар, повинна бути забезпечена без затримки", - наголосив посол ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий "Верховний суд Криму" визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм "антиекстремістського" законодавства Росії загрожує кримінальним переслідуванням не тільки членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.