У ПР готові поборотися з кризою, але відповідатиме Тимошенко

Партія регіонів заявляє про готовність взяти на себе відповідальність і вивести країну з кризи.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

"Ми як професійна, досвідчена і відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність, вивести країну з кризи, навести порядок і забезпечити стабільний розвиток України", підкреслили в Партії регіонів.

За словами авторів заяви, "сьогодні, замість порятунку України, уряд ТИМОШЕНКО не лише не подав програму захисту України і громадян від кризи. Депутати від БЮТ ще й заблокували парламент і не дали проголосувати зміни до бюджету та створення стабілізаційного фонду, не дали гарантувати людям повернення їх банківських вкладів".

Тим самим, переконані "регіонали", влада ще раз довела, що вона займається виключно внутрішніми чварами і боротьбою за президентське крісло. "ТИМОШЕНКО та БЮТ разом з усією помаранчевою командою залишили суспільство без захисту перед наслідками економічної, соціальної і фінансової кризи, яку вони створювали практично весь цей рік", йдеться в заяві.

Тому, наголошують в Партії регіонів, вся відповідальність за наслідки загроз, перед якими постала сьогодні Україна, повністю лягають на діючий уряд. "Саме він буде відповідати за катастрофічне погіршення життя людей, за руйнування економіки, за стрибок безробіття, за ріст цін та за високу інфляцію", - підкреслили автори заяви.

За їх словами, "паралізувавши парламент, не маючи при цьому плану порятунку України, Блок Юлії Тимошенко штовхнув державу у повний хаос, у катастрофу. А людей – у холодну і голодну зиму".

В цій ситуації Партія регіонів вимагає від уряду або реально подолати кризу, або публічно визнати свою неспроможність це зробити.