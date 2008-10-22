Наша Україна просить СБУ перевірити систему "Рада" в Тернополі

Депутати Тернопільської обласної ради від “Нашої України” закликали начальника управління СБУ в Тернопільській області Олександра РАДЕЦЬКОГО перевірити систему “Рада” Тернопільської облради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення вони подали в управління СБУ після сесії облради, на якій 61 голосом було висловлено недовіру голові облдержадміністрації Юрію ЧИЖМАРЮ. У своєму зверненні депутати наголошують, що під час голосування система демонструвала присутність депутата від БЮТ Ігоря ОЛЬШАКОВСЬКОГО, якого насправді у залі не було. Також депутати запевняють, що не було ще кількох депутатів, які фігурували на табло як такі, які голосують. “Також на час перерви в залі нами було виявлено, що жодна картка депутата не вставлена в пульт, однак інформаційне табло показувало наявність трьох карток в системі”, - йдеться у зверненні.

Відтак вони закликали працівників СБУ перевірити систему “Рада” на предмет втручання сторонніх осіб та фальсифікації результатів реєстрації та голосування депутатів Тернопільської обласної ради під час сесійного засідання 22 жовтня 2008 р.

Також під час штовханини між депутатами за трибуну було знищено мікрофон, і навіть виникло займання, після чого трибуну знеструмили.