Апеляційний суд визнав, що Лукаш внесли до санкційного списку безпідставно

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Фейсбук.

«Сьогодні Апеляційний суд Києва в повному обсязі задовольнив мою апеляційну скаргу. Генеральна прокуратура України програла спір», - написала вона.

Лукаш нагадала, що в березні 2014 року Рада ЄС, на підставі листа Генпрокуратури, запровадила санкції стосовно колишніх українських високопосадовців.

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«Навіщось Рада ЄС включила до санкційного списку й мене. Причин на те не було ніяких. Я та мої рідні не мали, не мають і не матимуть ніяких активів за кордоном. Але тим не менш, ГПУ в проханні про санкції сміливо заявила, що має місце факт привласнення мною державних коштів і виведення цих коштів за кордон», - зазначила Лукаш.

За її словами, вона змушена була витратити чимало часу, «отримуючи документи з Ради ЄС, а потім доводячи очевидні речі в суді, вимагаючи визнати надану ГПУ інформацію недостовірною».

«Апеляційний суд Києва визнав інформацію ГПУ недостовірною й зобов'язав ГПУ повідомити Раду Європейського Союзу про цей прикрий факт. Суд фактично визнав, що ГПУ підробила листа від 10 жовтня 2014 року, адресованого Верховному представнику ЄС Кетрін Ештон про необхідність європейських економічних санкцій стосовно мене», - підкреслила екс-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Євросоюз 5 березня 2014 заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних у привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

5 березня 2015 ЄС продовжив на рік санкції проти 14 екс-чиновників часів президента Віктора Януковича, до 6 червня - для чотирьох: Олени Лукаш, сина екс-президента Віктора Януковича Олександра, Сергія Клюєва і Дмитра Табачника. Потім для Клюєва санкції було продовжено до 6 жовтня, а для інших трьох - до березня 2016 року.