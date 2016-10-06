МЗС викликає російського консула "на килим" через Сущенка

Про це УНІАН повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

"Ми обурені тим, що досі Росія не надала дозвіл нашим консулам відвідати Романа Сущенка. Вона зобов’язана це зробити відповідно до норм міжнародного права", – заявила речник МЗС.

"Ми направили вчора чергову ноту МЗС Росії, щоби вони надали пояснення й сьогодні викликаємо консула Росії в Україні для надання пояснення через недопуск українських консулів до журналіста", – сказала Беца.

Також вона повідомила, що на попередні звернення української сторони, у тому числі до уповноваженого РФ із прав людини Тетяни Москалькової, з російської сторони відповіді не надходили.

"Абсолютно ніякої реакції й ніякого реагування, тому нам потрібен негайний доступ. Ми маємо розуміти, що відбувається з Романом, які підстави його утримання, які обвинувачення, почути його та подивитися, у яких умовах він утримується", – додала речник МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, адвокат Марк Фейгін розповів, що українського консула досі не пустили до затриманого журналіста Романа Сущенка.

Нагадаємо, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство. У Міноборони України заявили, що Сущенко не має відношення до відомства.